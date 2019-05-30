Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 9:24

Мадрид. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг выразил слова благодарности правительству Норвегии за его посреднические усилия в диалоге между оппозицией и представителями правительства страны.

"Я благодарю правительство Норвегии за его усилия, направленные на успешное проведение второй встречи диалога в Осло. Я горд нашей делегацией", - написал он в твиттере.

"Прошу благословения у Бога для дальнейшего продвижения по дороге понимания и мира", - добавил Мадуро. О результатах консультаций он не сообщил.

На этой неделе в Осло проходит второй раунд переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией. Первый раунд состоялся 16 мая, Мадуро назвал его продуктивным.

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