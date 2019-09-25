Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 14:48

Мадрид. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро на встрече в среду в Москве с российским лидером Владимиром Путиным подарил ему копию сабли венесуэльского героя-освободителя Симона Боливара.

"Во время встречи с президентом Путиным в Кремле я подарил ему копию сабли, которую использовал Освободитель Симон Боливар в битве при Карабобо. Это знак признательности за его поддержку Венесуэлы и за его уважение к суверенитету и самоопределению народов", - написал Мадуро в твиттере.

Битва при Карабобо произошла 24 июня 1821 года. Она стала решающей в войне за независимость Венесуэлы от Испании. Она завершилась победой освободительной армии добровольцев под предводительством Боливара.

1ар ав

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