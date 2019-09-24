Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 14:12

Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник подтвердил, что прибыл в Москву.

"Мы прибыли на российскую родину (так в тексте) для того, чтобы укрепить наши исторические и чрезвычайно положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братство, которое мы создавали на протяжении лет, - это фундаментальная основа для создания процветающего будущего Венесуэлы", - написал он в твиттере.

Ранее о прибытии Мадуро в Москву сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

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