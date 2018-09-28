Мадуро пригласил верховного комиссара ООН по правам человека в Венесуэлу
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет может посетить Венесуэлу в любое удобное для нее время.
"Конечно, в любое время, когда она этого захочет", - сказал Н.Мадуро журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он принять делегацию М.Бачелет в Венесуэле.
"Верховный комиссар Бачелет должна будет скоординировать свои действия с министерством иностранных дел, когда она захочет посетить Венесуэлу. Но ее всегда здесь ждут", - отметил глава государства.
Его слова прозвучали после того, как М.Бачелет призвала венесуэльские власти разрешить проведение международного расследования относительно ситуации с правами человека в Венесуэле. Кроме того, накануне Совет по правам человека ООН принял резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в этой стране.
1вл эф
Интерфакс