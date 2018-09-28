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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 8:53 28.09.2018 - 08:53

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет может посетить Венесуэлу в любое удобное для нее время.

"Конечно, в любое время, когда она этого захочет", - сказал Н.Мадуро журналистам, отвечая на вопрос, готов ли он принять делегацию М.Бачелет в Венесуэле.

"Верховный комиссар Бачелет должна будет скоординировать свои действия с министерством иностранных дел, когда она захочет посетить Венесуэлу. Но ее всегда здесь ждут", - отметил глава государства.

Его слова прозвучали после того, как М.Бачелет призвала венесуэльские власти разрешить проведение международного расследования относительно ситуации с правами человека в Венесуэле. Кроме того, накануне Совет по правам человека ООН принял резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в этой стране.

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