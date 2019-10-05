*** Мадуро: Россия и Венесуэла могут выработать план сотрудничества на десять лет
Каракас. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов в Каракасе провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент "Интерфакса".
Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, она продлилась менее часа.
"Я впервые у вас, мне все очень понравилось", - сказал Борисов в начале встречи.
Мадуро отметил, что визит российского вице-премьера в Каракас очень важен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
"Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет", - сказал Мадуро.
"Мне кажется, хорошая идея - выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее", - заявил венесуэльский президент.
1то тг