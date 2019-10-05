Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 0:03

*** Мадуро: Россия и Венесуэла могут выработать план сотрудничества на десять лет

Каракас. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Вице-премьер РФ Юрий Борисов в Каракасе провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент "Интерфакса".

Встреча прошла в президентском дворце Мирафлорес, она продлилась менее часа.

"Я впервые у вас, мне все очень понравилось", - сказал Борисов в начале встречи.

Мадуро отметил, что визит российского вице-премьера в Каракас очень важен после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

"Нужно контролировать, что поручения выполняются, а работа идет", - сказал Мадуро.

"Мне кажется, хорошая идея - выработать план на 10 лет, чтобы четко представлять наше будущее", - заявил венесуэльский президент.

1то тг

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