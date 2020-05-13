Этот контент был опубликован 13 мая 2020 г. 8:37

Мадрид. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о продлении еще на 30 дней ограничительных мер в стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщают испаноязычные СМИ.

"Я продлеваю декрет о режиме повышенной опасности на 30 дней, чтобы продолжать обеспечивать защиту наших людей", - сказал Мадуро.

Изначально подобный режим, предусматривающий ограничения на передвижения местных жителей, был введен 13 марта, затем в середине апреля его продлили.

Ранее власти Венесуэлы объявили, что продляют приостановку всех рейсов до 12 июня.

По словам Мадуро, за время пандемии в Венесуэле зарегистрировано 423 случая заболевания коронавирусом, 10 человек скончалось.

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