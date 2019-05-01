Этот контент был опубликован 2 мая 2019 г. 0:59

Мадрид. 2 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил среду, что рассчитывает на помощь соотечественников, чтобы преодолеть последствия экономической блокады, проводимой США и их союзниками.

По сообщению венесуэльского телевидения, в ходе выступления в Каракасе он попросил, чтобы народ предложил идеи "для противостояния экономической блокаде".

США регулярно вводят санкции против Венесуэлы, чтобы оказать давление на Н.Мадуро. Вашингтон не считает его законным президентом и поддерживает оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя временным лидером страны.

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