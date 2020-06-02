Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 8:24

Мадрид. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует в скором времени посетить Иран, чтобы поблагодарить народ этой страны за оказанную помощь - поставки нефти.

"Я должен поехать и лично поблагодарить народ", - сказал Мадуро в эфире венесуэльского телевидения.

Он не назвал точных сроков планируемого визита, но отметил, что в ходе этой поездки будут подписаны соглашения в сфере энергетики и других областях.

Исламская республика Иран ранее направила в Венесуэлу пять танкеров с 1,5 млн баррелей горючего.

По словам представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, Иран продолжит поставки нефти Венесуэле, если Каракас об этом попросит.

"Иран использует право на свободную торговлю с Венесуэлой, и мы готовы направить туда еще больше танкеров, если Каракас обратится с просьбой о новых поставках из Ирана", - сказал он.

Посол Ирана в Венесуэле Ходжатолла Солтани ранее сообщил, что экспорт нефти в Венесуэлу осуществляется в соответствии с международными правилами, несмотря на санкции со стороны США в отношении обеих стран.

"Поставки нефти в Венесуэлу соответствовали международным нормам и правилам", - заявил Солтани.

По его словам, важно, что Венесуэла и Иран создали свой собственный механизм поставок и расчетов, при этом поставки полностью оплачены.

Ранее американское издание Wall Street Journal сообщало, что США планируют блокировать доставку иранского горючего в Венесуэлу. В частности, не исключается введение санкций против экипажей судов, которые осуществляют доставку, и арест самих танкеров в случае их захода в порты третьих стран для дозаправки.

В связи с американскими угрозами постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада предупредил генсека ООН о том, что такие возможные действия США противоречат международным законам.

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