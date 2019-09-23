Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 0:27

*** Мадуро намерен придать новый импульс всем аспектам двусторонних отношений с Россией

Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов планирует отправиться с визитом в Россию, сообщают латиноамериканские СМИ.

"Я направлюсь с официальным визитом, чтобы укрепить международные отношения нового мира", - сказал он.

Мадуро пояснил, что отправится в РФ ближайшей ночью по венесуэльскому времени.

"Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", - добавил президент Венесуэлы.

Также он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний. По словам Мадуро, он намерен придать новый импульс всем аспектам двусторонних отношений с Россией.

1во тг

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