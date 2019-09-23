*** Мадуро намерен придать новый импульс всем аспектам двусторонних отношений с Россией
Мадрид. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов планирует отправиться с визитом в Россию, сообщают латиноамериканские СМИ.
"Я направлюсь с официальным визитом, чтобы укрепить международные отношения нового мира", - сказал он.
Мадуро пояснил, что отправится в РФ ближайшей ночью по венесуэльскому времени.
"Это будет официальный визит в Россию. Я встречусь с нашим другом и товарищем - президентом Владимиром Путиным и его командой", - добавил президент Венесуэлы.
Также он рассчитывает провести переговоры с руководителями российских компаний. По словам Мадуро, он намерен придать новый импульс всем аспектам двусторонних отношений с Россией.
1во тг