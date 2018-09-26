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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 23:55 26.09.2018 - 23:55

Нью-Йорк (ООН). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что страна встала на путь экономического развития.

"Благодарю вас за всю вашу поддержку и проявление солидарности в тех непростых ситуациях, которые мы пережили в последние месяцы. Передайте от меня президенту Путину, что Венесуэла сейчас более сильная, чем раньше. Трудности закалили нас и сделали нас стальными. Мы встали на путь поддерживаемого экономического развития. Все у нас хорошо", - сказал Н.Мадуро в начале встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

1ви тг

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