Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 21:24

Нью-Йорк. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Цена майских фьючерсов на нефть WTI рухнула почти на 300% к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, опустившись до минус $37,63 за баррель.

Стоимость WTI упала до отрицательного уровня впервые в истории. Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.

Падение цены WTI в понедельник было рекордным с момента начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные Dow Jones.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.

Быстрое заполнение резервных хранилищ, в том числе в Кушинге, заставляет трейдеров сомневаться в том, что они смогут найти свободные мощности в мае, что и приводит к существенной разнице в цене между майскими и июньскими контрактами.

Июньский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевел на $2,27 (8,08%) - до $25,81 за баррель.

Пк им

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