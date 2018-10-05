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Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Апелляционный суд Македонии в Скопье подтвердил принятое ранее решение суда, в соответствии с которым бывший премьер страны Никола Груевский приговаривается к двум годам тюремного заключения, передает в пятницу новостной портал "Балкан инсайт".

"Суд отверг (поданную Н.Груевским - ИФ) апелляцию, посчитав ее необоснованной и полностью подтвердил первоначальный вердикт, - отмечается в сообщении.

"Вердикт Апелляционного суда означает, что это окончательный приговор Груевскому", - отметил "Балкан инсайт".

При этом, по данным портала, суд смягчил приговор другого фигуранта этого дела - бывшего сотрудника МВД Македонии, Джомо Поповского - с шести с половиной лет тюремного заключения до четырех с половиной лет.

В мае 2018 года суд в Скопье приговорил бывшего премьер-министра Македонии Н.Груевского к двум годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении властью.

Тогда следствие выявило, что Н.Груевский приобрел для личного пользования автомобиль марки Mercedes стоимостью 600 тыс. евро на государственные средства.

В соответствии с постановлением суда, подсудимый "ввел в заблуждение и насмеялся над гражданами страны", так как был обязан уведомить об этом приобретении.

Н.Груевский занимал пост премьер-министра Бывшей югославской республики Македония с августа 2006 года по январь 2016 года, до того, как стал премьером, возглавлял македонский Минфин.

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Интерфакс