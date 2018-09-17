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Вашингтон. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Пентагона Джим Мэттис на пути в Македонию заявил сопровождающим его журналистам, что македонцам надо предоставить возможность самим решать свою судьбу.

"Мы должны дать возможность народу Македонии принимать собственные решения", - сказал он, обвинив Россию в том, что "она финансирует и проводит широкую кампанию влияния" перед намеченным референдумом об изменении названия государства.

По его мнению, "нет сомнения" в том, Москва финансировала пророссийские группы для того, чтобы провалить этот референдум.

Проведение референдума об изменении названия Македонии на Северную Македонию намечено в стране на 30 сентября.

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Интерфакс