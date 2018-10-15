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Этот контент был опубликован 15 октября 2018 г. 18:00 15.10.2018 - 18:00

Париж. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на то, что Брюсселю и Лондоне удастся достичь прогресса на переговорах по выходу Великобритании и ЕС, сообщают в понедельник парижские СМИ.

"Я верю в наш коллективный разум, и поэтому я думаю, что мы сможем добиться прогресса (по переговорам по Brexit-ИФ)", - сказал глава государства.

Однако он отметил, что Франция "готова ко всем сценариям" в том, что касается Brexit.

Э.Макрон также добавил, что позже в понедельник планирует провести телефонный разговор с британским премьер-министром Терезой Мэй.

На этой неделе пройдет встреча лидеров 27 стран ЕС, которые рассмотрят состояние переговоров по Brexit.

Ранее сообщалось, что Великобритании и Евросоюзу в воскресенье не удалось достичь принципиального соглашения об условиях Brexit.

Глава британского МИД Джереми Хант со своей стороны заявил, что для достижения соглашения Лондону и Брюсселю осталось разобраться с одним или двумя вопросами.

Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям. Также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

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