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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 17:06 20.09.2018 - 17:06

Париж. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - В последние месяцы в укреплении безопасности Евросоюза достигнут значительный прогресс, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Например, в области борьбы против финансирования терроризма, в деле координации разведслужб. Это то, что мы сегодня утром коллективно засвидетельствовали", - сказал Э.Макрон журналистам после неформального саммита ЕС в Зальцбурге.

"И я хочу здесь особенно приветствовать предложение (Европейской - ИФ) комиссии, которое Франция поддерживала в течение последних месяцев, и которое было в основе французско-британской инициативы от 13 июля 2017 года, - об обязательном удалении из интернета содержания, побуждающего к терроризму", - продолжил французский президент.

Он высказал пожелание, чтобы соответствующее европейское законодательство было принято, как можно скорее. "Это важный прогресс", - подчеркнул Э.Макрон.

Президент добавил, что Еврокомиссия также предложила возложить на будущую прокуратуру ЕС полномочия в области борьбы против терроризма, и Франция это полностью поддерживает.

1ов ав

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