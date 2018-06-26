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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 9:21 26.06.2018 - 09:21

Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник отправляется в Ватикан, где встретится с папой римским Франциском, сообщают французские СМИ.

Отмечается, что это будет первая встреча французского лидера и понтифика с того момента, как Э.Макрон стал главой французского государства в мае 2017 года.

Аудиенция в Апостольском дворце назначена на 10:30 утра по местному времени (11:30 мск). Ожидается, что она продлится около 25 минут.

СМИ отмечают, что на встрече Э.Макрон и папа римский, вероятно, обсудят широкий спектр вопросов, в частности миграционный вопрос и будущее Европы, а также положение христиан в странах Ближнего Востока.

Кроме того, позже во вторник президент Франции встретится с государственным секретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином.

В поездке французского лидера будут сопровождать его супруга Брижит и делегация из 20 официальных лиц, в которую, в частности, вошел министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава МВД Жерар Колон.

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