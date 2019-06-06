Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил о необходимости поддерживать международные организации, которые обеспечивают основу свободного мира.
"Мы никогда не должны останавливаться в стремлении к альянсу свободного мира", - сказал Макрон, выступая с речью в связи с памятными церемониями, приуроченными к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии
Президент Франции, говоря об "альянсе свободного мира", привел в пример такие организации, как ООН, НАТО и Евросоюз.
Наблюдатели при этом отмечают, что президент США Дональд Трамп часто критиковал эти организации, а также выражал скептицизм в отношении мультилатарализма.
В настоящий момент Трамп находится с визитом во Франции.
Трамп и Макрон отдали дань уважения американским военным, павшим во время высадки во Франции в 1944 году.
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