Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 13:15

Париж. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил о необходимости поддерживать международные организации, которые обеспечивают основу свободного мира.

"Мы никогда не должны останавливаться в стремлении к альянсу свободного мира", - сказал Макрон, выступая с речью в связи с памятными церемониями, приуроченными к 75-летию высадки союзных войск в Нормандии

Президент Франции, говоря об "альянсе свободного мира", привел в пример такие организации, как ООН, НАТО и Евросоюз.

Наблюдатели при этом отмечают, что президент США Дональд Трамп часто критиковал эти организации, а также выражал скептицизм в отношении мультилатарализма.

В настоящий момент Трамп находится с визитом во Франции.

Трамп и Макрон отдали дань уважения американским военным, павшим во время высадки во Франции в 1944 году.

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