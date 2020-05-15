Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 21:19

Париж. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.

Занимающийся с начала эпидемии COVID-19 коронавирусными больными средний медицинский персонал не переставал требовать повышения зарплаты, но также и увеличения средств для госпиталя и числа больничных коек, отмечает телеканал.

Во время разговора с обратившимися к нему медсестрами Макрон им сказал, что не хотел бы, чтобы их "положительная энергия исчезла, и наступило отчаяние".

"Но, к сожалению, это уже произошло, господин Макрон, - гневно ответила ему одна из них. - Еще даже до COVID мы были уже в отчаянии. Это длится годы, господин Макрон".

Вторая медсестра добавила: "Мы в отчаянии. Мы больше вам не верим".

В ответ на это президент Франции стал разъяснять им правительственную стратегию "Моё здравоохранение 2022".

В пятницу Минздрав Франции подтвердил тенденцию снижения в стране госпитализированных с COVID-19, в том числе в отделениях реанимации.

С начала эпидемии в стране было госпитализировано 98192 пациента, зараженных коронавирусом, из них вылечились 60448. За минувшие сутки отмечено 563 новых подтвержденных заражения. Всего число выявленных случаев инфицирования достигло во Франции 141919. С четверга в стране зарегистрированы 104 летальных исхода среди больных с диагнозом коронавируса. Общее число смертей с начала эпидемии выросло до 27529.

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