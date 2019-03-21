Брюссель. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не возражает против переноса срока Brexit, но призвал к тому, чтобы речь шла о как можно менее продолжительном периоде времени.
"Речь должна идти о техническом переносе, и он должен быть как можно более коротким", - сказал он журналистам в Брюсселе.
Э.Макрон подчеркнул, что перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки о будущих отношениях, согласованной британским правительством с ЕС.
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