(расширенная версия сообщения от 16:51 мск, добавлен текст после 3-го абзаца)

Брюссель. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не возражает против переноса срока Brexit, но призвал к тому, чтобы речь шла о как можно менее продолжительном периоде времени.

"Речь должна идти о техническом переносе, и он должен быть как можно более коротким", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Э.Макрон подчеркнул, что перенос Brexit будет возможен только при условии поддержки британским парламентом сделки о будущих отношениях, согласованной британским правительством с ЕС.

"Кроме того, нам нужно быть ясными перед самими собой, перед нашими британскими друзьями и нашими народами. Во-первых, мы ведем переговоры по соглашению о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) уже два года. Оно не может быть пересмотрено. Второе: в случае отрицательного британского голосования мы придем к варианту "без сделки". Мы все это знаем", - сказал французский президент представителям СМИ перед саммитом ЕС.

"Абсолютно важно быть ясными в эти дни и в эти моменты, потому что для обеспечения хорошего функционирования Европейского союза мы не сможем дать, я бы сказал, чрезмерного продления (сроков Brexit - ИФ), которое навредило бы нашей способности решать и действовать", - отметил Э.Макрон.

"Мы должны уважать выбор британского народа, и мы должны также подготовить будущие отношения, которых мы хотим и которые важны, идет ли речь об отношениях между британцами и Европой или между британцами и французами", - подчеркну он.

По его словам, Европейский совет обсудит дату отсрочки Brexit. "И, если будет отсрочка, она может быть только технической", - отметил президент, добавив, что нельзя оказаться в ситуации продолжительной неопределенности без ясной политической перспективы.

"Нам приходится адаптироваться к британскому политическому кризису. Но если британцы не обеспечат никакого позитивного большинства ни по какому проекту, было бы безответственно с нашей стороны соглашаться на иное, кроме технического, соглашение о продлении, не зная, что они (британцы - ИФ) собираются делать. Не будет продления для новых переговоров о выходе. Мы уже два года ведем переговоры. Не будет продления, если не будет явного большинства по мандату о будущих отношениях. Нужно глубокое политическое изменение, чтобы получить нечто иное, кроме технического продления", - заявил Э.Макрон.

"Мы готовы к любым ситуациям. И ясно, что Франция приготовилась в плане юридическом и практическом ко всем ситуациям, потому что мы знаем график, и нам надлежит защитить наши интересы, наши границы, наших сограждан. Мы готовы технически к любым решениям", - заверил президент.

1ов ав

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