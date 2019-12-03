Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 15:57

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил во вторник о необходимости разработать новую версию Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в котором участвовала бы и Европа.

"После решения об упразднении Договора о РСМД, нам нужно построить что-то новое", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.

"И я хочу, чтобы Европа была бы частью этого (нового соглашения - ИФ)", - отметил Макрон.

Он пояснил, что Франция, Германия и другие европейские страны окажутся в опасности в случае размещения дополнительных российских ракет в Европе.

Макрон ранее уже заявлял, что без участия европейских стран двусторонние соглашения с Россией не смогут обеспечить безопасность Европы. Он также отмечал необходимость "нового поколения" соглашений с Россией в сфере стратегической безопасности, однако это, по его словам, требует много работы.

2 августа Соединенные Штаты вышли из ДРСМД, который был заключен между США и СССР в 1987 году. Он запрещал производство и развертывание ядерных и обычных баллистических ракет наземного базирования, а также крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 км.

Решение о выходе из договора было принято на фоне обвинений Вашингтоном и союзниками по НАТО в адрес России в несоблюдении ДРСМД. Россия отвергла эти обвинения.

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