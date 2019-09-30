Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 14:53

Париж. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - В Елисейском дворце проходит торжественный обед с участием иностранных лидеров, которые приехали в Париж на церемонию прощание с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит лично встречали всех высокопоставленных гостей перед резиденцией.

Однако ряд зарубежных лидеров после церемонии не поехали в Елисейский дворец на обед, в частности, - президент России Владимир Путин. По данным газеты "Паризьен", которая ссылается на Елисейский дворец, это связано с графиком российского лидера.

По данным газеты "Фигаро", за столом французского лидера сидят, в частности, премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Италии Серджо Маттарелла, премьер Бельгии Шарль Мишель и король Иордании Абдалла II. Согласно информации Елисейского дворца, в общей сложности на обед прибыли десятки действующих и бывших глав государств и правительств.

За меню обеда отвечает шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомез.

Ранее в соборе Сен-Сюльпис завершилась памятная церемония в честь Жака Ширака.

Понедельник во Франции объявлен днем национального траура. На правительственных зданиях приспущены флаги. В 15:00 по местному времени в образовательных и общественных учреждениях Франции пройдет минута молчания.

В соответствии с пожеланием супруги бывшего президента Бернадет Ширак пятого президента Пятой Республики похоронят в присутствии только близких на кладбище Монпарнас рядом с дочерью Лоранс, умершей в 2016 году.

Ширак занимал пост президента Франции с 1995 до 2007 годы, а по завершении полномочий отошел от общественной и политической жизни. Он скончался 26 сентября в возрасте 86 лет в своем доме в Париже, где проживал с супругой.

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