Париж. 1 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к согражданам предупредил, что не откажется от реализации проекта пенсионной реформы, против которого уже несколько недель в стране проходят демонстрации.

"Пенсионная реформа, реализацией которой занимается правительство, будет осуществлена", - сказал он.

При этом Макрон предупредил, что ожидает от своего правительства быстрого достижения компромиссов с французскими профсоюзами по поводу наиболее спорных аспектов реформы. В частности, она предполагает увеличение пенсионного возраста.

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