Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранский кризис может усилиться и перерасти в пожар, предупредил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.
"В последние месяцы мы наблюдали постоянный рост напряженности. Теперь существует риск пожара", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН, говоря о связанных с Ираном проблемах.
Макрон пояснил, что "пожар" может возникнуть, например, из-за того, что одна из сторон неправильно оценит обстановку или примет неверное решение.
В связи с этим президент Франции призвал решать возникшие с Ираном разногласия на переговорах.
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