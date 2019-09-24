Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 21:26

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Иранский кризис может усилиться и перерасти в пожар, предупредил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В последние месяцы мы наблюдали постоянный рост напряженности. Теперь существует риск пожара", - сказал он в ходе выступления на ГА ООН, говоря о связанных с Ираном проблемах.

Макрон пояснил, что "пожар" может возникнуть, например, из-за того, что одна из сторон неправильно оценит обстановку или примет неверное решение.

В связи с этим президент Франции призвал решать возникшие с Ираном разногласия на переговорах.

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