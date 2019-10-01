Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 12:56

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции, выступая во вторник в ПАСЕ, заявил, что ситуация вокруг подавления протестов в России этим летом вызывает обеспокоенность.

"В России, где подавление протестов этого лета вызывает обеспокоенность, которую Франция разделяет", - сказал Макрон.

Он отметил, что Франция "ясно выразила свою позицию" по этому вопросу.

При этом французский лидер указал, что европейские демократии переживают кризисный период на фоне усиливающемуся воздействию "авторитарных режимов".

"Наши демократии - в кризисе... И мы должны обеспечить защиту нашим согражданам", - добавил Макрон.

В июле в МИД Франции заявили, что, будучи членом Совета Европы и ОБСЕ, Россия должна, как и другие члены этих организаций, выполнять взятые на себя обязательства в сфере прав человека. Во французском ведомстве подчеркнули, что речь идет, в частности, о соблюдении прав граждан на свободу слова, право собраний и возможности участия в свободных выборах.

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