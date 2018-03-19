Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 15:34 19.03.2018 - 15:34

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил об обеспокоенности развитием событий в районе Африна, а также в Восточной Гуте, сообщают в понедельник французские СМИ со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"В том, что касается Сирии, президент Республики сообщил о большой обеспокоенности в связи с ситуацией в районе Африна, а также - в Восточной Гуте", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, Э.Макрон "призвал Россию делать все возможное для того, чтобы (в Сирии - ИФ) прекратились боевые действия и чтобы не гибли мирные жители".

В районе Африна ВС Турции проводят операции против курдских ополченцев и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В Восточной Гуте сирийские правительственные войска ведут бои против экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

Во бп

Neuer Inhalt Horizontal Line