Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в пятницу с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность риском эскалации в Ливии в результате иностранного военного вмешательства.
"Говоря о Ливии, президент республики подчеркнул риск эскалации, связанный с усилением иностранных военных вмешательств, и необходимость консолидировать международный консенсус, достигнутый на Берлинской конференции, по выходу из кризиса путем возврата к политическому процессу под эгидой ООН", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в Париже.
В документе отмечается, что в этом контексте Макрон "ясно осудил недавно подписанные правительством национального согласия (во главе с Файезом Сарраджем - ИФ) соглашения по морским вопросам и вопросам безопасности, а также все решения, ведущие к эскалации".
Президент Франции, сказано в документе, подтвердил важность внутриливийского диалога и политического процесса, вовлекающего региональных игроков, но особенно все заинтересованные ливийские политические стороны.
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