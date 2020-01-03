Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 17:18

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу с президентом России Владимиром Путиным отметил важность соблюдения Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по своей ядерной программе.

"Он (Макрон - ИФ) подчеркнул необходимость того, чтобы гаранты соглашения 2015 года (СВПД - ИФ) оставались в тесной координации с целью призвать Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств и воздерживаться от любой провокации", - говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном в Париже.

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