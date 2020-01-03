Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 17:43

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в пятницу указал на важность быстрого выполнения договоренностей, достигнутых в ходе "нормандского саммита" между Германией, Францией, Россией и Украиной.

"Говоря о российско-украинском кризисе, президент республики вновь приветствовал обмен пленными, состоявшийся 29 декабря между Россией и Украиной в соответствии с обязательствами, взятыми во время парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

"Он (Макрон - ИФ) подчеркнул необходимость того, чтобы комплекс мер, согласованных во время этого саммита, был быстро реализован, в частности, по политическим условиям и условиям безопасности ввиду организации местных выборов", - отмечается в документе.

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