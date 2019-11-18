Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:00

Париж. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным приветствовал передачу Украине трех задержанных российской стороной в ноябре прошлого года кораблей, сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"Президент Франции приветствовал объявление о возвращении на Украину трех кораблей, задержанных в ходе инцидента 25 ноября 2018 года близ Керченского пролива", - говорится в сообщении канцелярии Макрона по итогам его телефонного разговора с Путиным.

"Этот жест ожидали с нетерпением. Он способствует усилению доверия в диалоге между Россией и Украиной", - отметили в Елисейском дворце.

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