Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 16:10

Париж. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным приветствовал передачу Украине трех задержанных российской стороной в ноябре прошлого года кораблей, сообщили в понедельник в Елисейском дворце.

"Президент Франции приветствовал объявление о возвращении на Украину трех кораблей, задержанных в ходе инцидента 25 ноября 2018 года близ Керченского пролива", - говорится в сообщении канцелярии Макрона по итогам его телефонного разговора с Путиным.

"Этот жест ожидали с нетерпением. Он способствует усилению доверия в диалоге между Россией и Украиной", - отметили в Елисейском дворце.

Согласно сообщению, лидеры Франции и РФ обсудили подготовку саммита в "нормандском формате", запланированного на 9 декабря 2019 года.

"Беседа, в частности, касалась подготовки саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года, на который собираются в Париже главы государств и правительств Франции, Германии, России и Украины", - сообщили в канцелярии французского лидера.

В Елисейском дворце также добавили, что до этого Макрон обсудил эту же тему с президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что разговор Путина с Макроном состоялся по инициативе французской стороны.

"Основное внимание уделено ситуации на Украине - с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря с.г. в Париже саммиту в "нормандском формате". С обеих сторон подчёркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений", - говорится в сообщении.

15 ноября в канцелярии президента Франции сообщили, что саммит "нормандского формата" с участием лидеров Франции, России, Германии и Украины запланирован на 9 декабря в Париже.

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