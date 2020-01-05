Этот контент был опубликован 6 января 2020 г. 0:36

***Президент Франции потребовал, чтобы Иран воздерживался от военной эскалации

Париж. 6 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре в воскресенье с президентом США Дональдом Трампом отметил решимость французской стороны работать совместно с региональными и международными партнерами над снижением напряженности в ближневосточном регионе, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.

"Ввиду недавнего роста напряженности в Ираке и в регионе, президент республики подчеркнул свою полную солидарность с нашими союзниками перед лицом атак, совершенных в последние недели против расположений коалиции в Ираке", - отмечается в документе.

В сообщении также говорится, что Макрон "выразил свою обеспокоенность относительно дестабилизирующей деятельности сил "Кудс", подчинявшихся генералу Касему Сулеймани, напомнил о необходимости того, чтобы Иран положил этому конец и воздерживался от любых мер военной эскалации, способных еще больше усугубить региональную нестабильность".

Президент Франции указал на то, что приоритетом должно стать "продолжение действий международной коалиции против "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки) при полном уважении суверенитета Ирака ради его безопасности и региональной стабильности".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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