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Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в модернизации в политике, экономике и ряде других сфер, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В коммюнике канцелярии главы французского государства отмечается, что он "пожелал России и ее народу успехов в модернизации политики, демократии, экономики, а также - социальной сферы", - говорится в документе.

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