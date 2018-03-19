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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 15:08 19.03.2018 - 15:08

Париж. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора в понедельник со своим российским коллегой Владимиром Путиным пожелал РФ успехов в модернизации в политике, экономике и ряде других сфер, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В коммюнике канцелярии главы французского государства отмечается, что он "пожелал России и ее народу успехов в модернизации политики, демократии, экономики, а также - социальной сферы", - говорится в документе.

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