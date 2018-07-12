Макрон говорил с Трампом о саммите в Хельсинки, надеется на обсуждение США и Россией темы разоружения
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом о важности переговоров с президентом РФ Путиным в Хельсинки.
"Я сообщил ему, что переговоры, которые у него состоятся в понедельник в Хельсинки, будут принципиально важными", - сказал Э.Макрон на пресс-конференции в Брюсселе.
По словам президента Франции, на саммите важно поднять такие темы как "разоружение и обязательства обеих сторон по этому вопросу, возобновление переговоров по СНВ и по многополярному мировому порядку".
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Интерфакс