Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 10:52

Париж. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг обратится с речью к "желтым жилетам", в которой затронет основные социальные темы, беспокоящие население страны, сообщает агентство Associated Press.

"Э.Макрон выступит в четверг с речью в Елисейском дворце, основываясь на трехмесячных общенациональных дебатах, целью которых было решение проблем протестующих через проведение собраний в мэрии и сбор жалоб в интернете", - отмечает агентство.

Ожидается, что президент Франции затронет такие темы, как обеспокоенность протестующих в связи со снижением покупательной способности французов, снижение налогов для семей с низким уровнем дохода, а также меры по повышению пенсий и оказанию помощи родителям-одиночкам.

Изначально Э.Макрон планировал выступить с речью 15 апреля, однако его выступление было отменено из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери.

"Желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан. Периодически демонстрации перерастают в беспорядки. В частности, несколько раз от действий хулиганов пострадали знаменитые парижские Елисейские поля.

1тэ ар

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