Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 19:15

Париж. 31 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил, что рассчитывает на прочное, но "требовательное" сотрудничество с Лондоном после выхода Великобритании из ЕС.

"Мы будем обсуждать новое сотрудничество. Я хочу, чтобы оно было прочным, но я также хочу, чтобы оно было требовательным, поскольку я хочу защищать вас, а также единство нашей Европы", - сказал Макрон в ходе обращения к согражданам в связи с Brexit.

Вместе с тем, он указал, что Францию и Великобританию связывает долгая история, которую французы никогда не забудут.

"В области обороны, науки и культуры мы будем продолжать поддерживать крепкие двусторонние связи", - добавил французский лидер.

Макрон назвал "грустным днем" выход Великобритании из ЕС, который приведет к тому, что Европе надо будет начать действовать по-новому. Президент Франции выразил надежду на создание "мощной и эффективной" Европы.

"Да здравствует Великобритания и Франция, да здравствует Европа, Республика и Франция!" - заявил президент Франции в конце своего выступления.

Великобритания официально выходит из состава ЕС в 23:00 по лондонскому времени 31 января (2:00 мск 1 февраля).

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