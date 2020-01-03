Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 17:02

Париж. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил проблему доставки гумпомощи ООН в Сирию и необходимость быстро найти ее решение, сообщает в пятницу Елисейским дворец.

"Говоря о Сирии, президент Франции сообщил о серьезной обеспокоенности по поводу гуманитарной обстановки в Идлибе. Он подчеркнул, что все члены СБ ООН должны добиваться того, чтобы ООН смогла продолжить помогать мирным жителям, поставляя помощь через границу", - говорится в коммюнике канцелярии президента Франции.

В нем отмечается, что "оба президента выразили общее стремление найти решение этого вопроса до 10 января в СБ ООН".

В конце прошлого года СБ ООН не смог выработать консенсус по поводу маршрутов, по которым следует доставлять гумпомощь в Сирию. Не получилось принять ни российское, ни западное предложение по этому вопросу.

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