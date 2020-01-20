Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 22:12

Давос/Париж. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос о французском налоге на цифровые компании, сообщают парижские СМИ.

"У нас прошла продуктивная дискуссия с Дональдом Трампом о налоге на цифровые компании. Мы будем работать вместе над хорошим соглашением, чтобы избежать повышения пошлин", - написал президент Франции в твиттере.

Газета "Фигаро" отмечает, что главы государств обсудили эту тему по телефону ещё в воскресенье вечером. Они договорились продолжить до конца года обсуждение решения Парижа о введении налоге на деятельность крупных американских цифровых компаний. Трамп ранее грозил ввести пошлины на ряд французских товаров, если Париж не откажется от подобного налога.

Таким образом, подчеркивает "Фигаро", раз президенты согласились до конца года продолжить переговоры по этому вопросу, угрозы новых американских пошлин на французскую продукцию пока нет.

На этой неделе Трамп посетит Европу: он примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января, в этом году он сфокусируется на проблеме глобальных климатических изменений. В нем примут участие представителя 118 стран, в том числе 53 главы стран и правительств.

1ак ар во гс

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