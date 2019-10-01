Этот контент был опубликован 1 октября 2019 г. 15:13

Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал во вторник, что пообщался с освобожденным из заключения в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"До того, как прийти сюда, я встретился с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Он на свободе", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!