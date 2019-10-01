Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал во вторник, что пообщался с освобожденным из заключения в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым.

"До того, как прийти сюда, я встретился с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Он на свободе", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ.

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