Париж. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал во вторник, что пообщался с освобожденным из заключения в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым.
"До того, как прийти сюда, я встретился с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Он на свободе", - сказал Макрон, выступая в ПАСЕ.
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