Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 18:33

Париж. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поддерживает лидера признанного ООН правительства национального согласия Файеза Сараджа.

"Президент подтвердил поддержку со стороны Франции правительству национального согласия, с которым Франция продолжит сотрудничество", - говорится в сообщении Елисейского дворца по итогам встречи Э.Макрона с Ф.Сараджем.

В ходе переговоров оба лидера указали на то, что не существует военного решения конфликта в Ливии.

"Президент Франции призвал к режиму прекращению огня и отметил необходимость защиты мирного населения", - отметили в Елисейском дворце.

В апреле Ф.Сарадж заявил, что власти Франции оказывают поддержку наступающему на Триполи маршалу Халифе Хафтару - командующему Ливийской национальной армии (ЛНА). "Мы удивлены тем, что Франция не поддерживает наше демократическое правительство, а поддерживает диктатора (Х.Хафтара - ИФ)", - отмечал премьер правительства национального согласия Ливии.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: "восточными" властями страны, опирающимися на поддержку Ливийской народной армии командующего Халифы Хафтара, и правительством национального согласия, сформированным при поддержке ООН.

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