Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 1:03

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ночь на вторник ненадолго зашёл в Собор Парижской Богоматери, несмотря на то, что пожарные ещё не завершили там работу.

Французские СМИ показали кадры, на которых видно, как президент вместе с сотрудниками экстренных служб и журналистами заходит в собор. Оставаясь недалёко от входа, он осмотрел внутреннюю часть собора. На кадрах видно, что борьба с огнём явно не завершена: с потолка на пол сыпались искры, под крышей догорало пламя. Также видно, что собор внутри действительно сильно пострадал от огня, но в целом - остался узнаваем.

Визит прошел без инцидентов: Э.Макрон благополучно вышел из собора.

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