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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 14:57 28.06.2018 - 14:57

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что открывающийся в четверг в Брюсселе Европейский совет будет отмечен важной дискуссией о миграции.

"Этот сюжет не нов. Европа живет с этим с 2015 года. Перед нами всеми сегодня стоит простая альтернатива: хотим ли мы национального решения или мы верим в европейское решение и сотрудничество", - сказал Э.Макрон журналистам по прибытии на саммит ЕС.

"Со своей стороны, я буду защищать европейское решение сотрудничества в Европейском союзе, в Шенгене, сотрудничество в рамках нынешних соглашений и их модернизацию, работу за пределами границ Европы, на границах Европы и в самой Европе на основании двух принципов: ответственности и солидарности", - подчеркнул французский президент.

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