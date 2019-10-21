Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 18:58

Париж. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, говоря о северо-востоке Сирии, подчеркнул важность продления там перемирия, заявили в понедельник в Елисейском дворце.

"В преддверии встречи в Сочи между президентом Путиным и президентом (Турции - ИФ) Эрдоганом, разговор в основном сфокусировался на ситуации на северо-востоке Сирии. Президент Франции подчеркнул важность продления действующего там в настоящее время перемирия и поисков дипломатического решения проблемы", - отмечается в заявлении.

В настоящее время на северо-востоке Сирии действует режим прекращения огня между ВС Турции и курдскими ополченцами. Согласно плану, согласованному Анкарой с Вашингтоном, курды к вечеру вторника должны вывести бойцов из ряда районов. В Турции предупреждали, что если это не произойдет, то будут готовы возобновить военную операцию.

Кроме того, по данным канцелярии французского лидера, Путин и Макрон "обсудили подготовку к ближайшему саммиту в нормандском формате". Возможную дату этого саммита Елисейский дворец не называет.

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