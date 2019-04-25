Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 20:37

Париж. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что его сейчас не беспокоят выборы главы государства 2022 года, потому что он сосредоточен на своем нынешнем президентском сроке.

"Если говорить про следующие выборы, то мне все равно", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента 2022 года.

"Я очень хочу преуспеть. Я хочу добиться успеха в ходе этого президентского срока", - добавил Э.Макрон.

Французский лидер отметил, что для успеха нужно идти на риск и порой - быть непопулярным.

"Я не стыжусь того, что принимаю непопулярные решения. Но чтобы добиться успеха я должен идти на риск. Я хочу, чтобы этот мой президентский срок был успешным, потому что я хочу, чтобы наша страна была успешной, поскольку я люблю ее больше всего", - указал президент.

Следующие президентские выборы во Франции состоятся в 2022 году.

В настоящее время большинство французских граждан недовольны работой Э.Макрона на посту главы государства.

Опубликованные 19 апреля результаты опроса компании BVA показали, что рейтинг его популярности незначительно вырос после пожара в Соборе Парижской Богоматери. После этого пожара Э.Макрон объявил о ряде мер, нацеленных на быструю реставрацию собора.

По его данным, деятельность французского лидера одобряют 32% французов, что на три процентных пункта выше, чем в начале апреля.

При этом, опрос проводился 17-18 апреля - спустя всего несколько дней после пожара в соборе Парижской Богоматери.

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