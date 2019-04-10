Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 18:33

Брюссель. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что с нетерпением ждет обоснования британским премьером Терезой Мэй продления срока Brexit.

"Для меня еще ничего не решено. Ничего (...) по какому-либо продолжительному продлению. Мы должны понять сегодня, почему возникла эта просьба, каков политический проект, который ее оправдывает, и какие есть ясные предложения", - сказал Э.Макрон журналистам в среду в Брюсселе перед началом внеочередного саммита ЕС, посвященного рассмотрению просьбы Т.Мэй.

Он назвал три принципа, на которых, по его мнению, должен основываться этот Европейский совет: сохранение единства и последовательности европейского проекта, уважение демократического выбора британского народа и ясность ситуации с перспективой Brexit. Но на этой стадии, повторил президент, еще ничего не решено.

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