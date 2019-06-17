Этот контент был опубликован 17 июня 2019 г. 18:06

*** Он считает, что встреча на высшем уровне возможна, если способна принести результаты

Париж. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что обсудит с лидерами ФРГ и России - Ангелой Меркель и Владимиром Путиным, что следует сделать для результативных переговоров в нормандском формате.

"Нам нужно посмотреть, возможно ли в ближайшие недели развитие событий, которые бы позволили всем сторонам провести полезную встречу, способную помочь продвинуться вперед. Мы обсудим это с госпожой канцлером и с президентом Путиным", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Говоря о возможной встрече в нормандском формате, Макрон напомнил, что есть "несколько вариантов переговоров".

"Конечно, наши советники, наши министры могут провести встречи. Лично я считаю, что если мы проводим встречу на уровне глав государств и правительств, то такая встреча должна быть полезной. А значит - нужно тщательно ее подготовить, и мы должны быть уверены, что обе стороны готовы сделать определенные жесты", - заявил президент Франции.

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