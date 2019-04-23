Париж. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Японии Синдзо Абэ во вторник подтвердили приверженность стратегическому партнерству Renault и Nissan на фоне судебного разбирательства по делу экс-главы этих компаний Карлоса Гона, сообщает Елисейский дворец.

В канцелярии президента Франции отметили, что оба лидера в Париже "заявили о приверженности альянсу Renault-Nissan, которому недавно исполнилось 20 лет. Он - важный символ сотрудничества Франции и Японии в промышленной сфере".

Э.Макрон и С.Абэ также подчеркнули, что этот альянс в последнее время доказал, что является прочным.

Ранее на этой неделе сообщалось, что японские власти предъявили новые обвинения Карлосу Гону: он обвиняется в незаконном присвоении средств, отправленных Nissan ближневосточному автодилеру.

Прокуратура утверждает, что из $10 млн, направленных Nissan автодилеру в 2017-2018 гг., К.Гон присвоил $5 млн.

Первый раз К.Гон был арестован 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет.

В начале марта 2019 года К.Гон был освобожден из тюрьмы в Токио, где он провел 108 дней, под залог в $8,9 млн, однако 4 апреля вновь арестован.

Сам К.Гон отрицает все обвинения. Он обвинил топ-менеджеров компании в "грязной игре" с целью его отстранения от руководства. По его словам, несколько директоров принесли в жертву интересы компании, действуя "в собственных интересах и из собственных страхов", что ведет к губительным последствиям в Nissan.

К.Гон, родившийся в Бразилии в ливанской семье, является одним из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения. Два десятилетия назад он спас Nissan от краха за счет резкого сокращения расходов и других изменений. К.Гон был одним из архитекторов альянса между Renault, Nissan и Mitsubishi, а также активно выступал за расширение партнерства с другими автопроизводителями, включая "АвтоВАЗ", германский Daimler и китайский Dongfeng.

Руководящие посты в Renault К.Гон занимал с конца 1996 года. В 1999 году, когда Renault и Nissan стали стратегическими партнерами, он был переведен в японскую компанию на должность директора по производству, а годом позже стал ее президентом и гендиректором. С 2005 года параллельно совмещал должности президента и гендиректора Renault, а с 2009 года также возглавлял ее совет директоров. В декабре 2016 года был избран председателем совета директоров Mitsubishi.

В апреле 2017 года К.Гон передал полномочия CEO Nissan Хирото Саикаве, но остался во главе совета директоров.

Nissan уволил К.Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, чуть позже аналогичное решение принял и совет директоров Mitsubishi. В январе текущего года К.Гон ушел в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault. В апреле К.Гон был выведен из состава совета директоров Nissan.

В 2013-2016 годах К.Гон возглавлял совет директоров "АвтоВАЗа".

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