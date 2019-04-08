Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 12:33

Париж. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведут во вторник встречу в Париже, темой которой станет ситуация с Brexit, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на администрацию французского президента.

Встреча должна пройти в 18:00 по местному времени (19:00 мск) в Елисейском дворце.

Ранее стало известно, что также во вторник Т.Мэй отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, и темой этих переговоров тоже станет Brexit.

"Что они будут обсуждать, вы, наверняка, догадываетесь", - сказал журналистам в понедельник представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что Т.Мэй вначале посетит Берлин, а затем отправится в Париж.

Тема Brexit будет обсуждаться на саммите ЕС 10 апреля. На нем, как ожидается, премьер Великобритании Т.Мэй попросит о продлении крайнего срока выхода из ЕС до конца июня. Британское правительство согласовало с ЕС соглашение об условиях Brexit, однако в Палате общин пока отказываются его одобрить. Это повышает риск выхода Великобритании из ЕС вообще без какого бы то ни было соглашения.

1аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!