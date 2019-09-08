Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 21:08

Париж. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразили надежду на стабилизацию обстановки вокруг Ирана, сообщают в воскресенье в Елисейском дворце.

Лидеры Франции и России "желают, чтобы все заинтересованные стороны приняли теперь необходимые политические решения, чтобы снизить напряженность (связанную с иранской проблемой - ИФ)", отмечается в коммюнике, выдержки из которого приводят парижские СМИ.

В свою очередь, по информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора двух лидеров "обстоятельно рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе".

Путин и Макрон "высказались за объединение усилий всех заинтересованных сторон в целях сохранения СВПД и его соблюдения в полном объеме, а также обменялись информацией о шагах, предпринимаемых в этой связи Россией и Францией".

В минувшую субботу Иран объявил, что перешёл к третьему этапу сокращения обязательств по СВПД. В Тегеране пояснили, что это вызвано неспособностью европейских стран выполнять условия соглашения после выхода из него США.

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