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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 15:48 11.07.2018 - 15:48

Париж. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе поездки в Россию на финал Чемпионата мира по футболу пообщается с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает телеканал БФМ-ТВ.

"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон поговорили по телефону вчера вечером после матча (сборных Франции и Бельгии - ИФ). Российский президент поздравил Францию с победой ее команды в полуфинале", - написала в Twitter журналист этого французского телеканала Анна Сора-Дюбуа.

"Главы обоих государств увидятся в воскресенье в России", - добавила она.

Ранее в среду парижские СМИ сообщали со ссылкой на окружение французского лидера, что Э.Макрон в воскресенье посетит финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, который пройдет в Москве.

Вместе с ним на матче будет присутствовать его супруга Брижит Макрон.

Ранее в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков не исключил возможность того, что президенты России и Франции могут кратко побеседовать в ходе совместного пребывания на финальном матче Чемпионата мира по футболу.

Накануне сборная Франции одержала победу над сборной Бельгией в полуфинальном матче со счетом 1:0 и вышла в финал чемпионата.

В финале французские футболисты сыграют с победителем матча Хорватия-Англия, который состоится в среду.

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